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Fener, Adana Demir'i 5 dakikada bulduğu 3 golle devirdi!

69’da Fenerbahçe’yi öne geçiren En Nesyri 71’de skoru 2-0’a getirdi. 74’te Edin Dzeko ağları sarsarken, son sözü 90. dakikada Cenk Tosun söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
Fener, Adana Demir’i 5 dakikada bulduğu 3 golle devirdi!

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    Fener hata yapmadı. Sarı-Lacivertliler ilk yarıda zorlansa da lig sonuncusu Adana Demirspor'u 4-0 yendi ve lider Galatasaray ile farkı 6'ya indirdi. 13. dakikada Szymanski'nin sol köşeden kullandığı kornerde yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.

    24. dakikada Fred'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde En-Nesyri'nin vuruşunda, top üst direkten geri döndü. 42. dakikada Dzeko'nun İrfan Can Kahveci'ye doğru gönderdiği top yerden sekince Abdulsamet Burak'ın ters vuruşunda, top direğin yanından kornere çıktı. İlk yarı 0-0 sona erdi. 69. dakikada Fenerbahçe aradığı golü buldu.

    Dusan Tadic'in soldan etkili ortasına En Nesyri aynı güzellikte vurarak takımını 1-0 öne geçirdi. 2 dakikada sonra yine Tadic hazırladı. En Nesyrli boş kaleye kafayla vurarak farkı 2'ye çıkardı. 74. dakikada En Nesyri'nin soldan ortasında kaleci Deniz'den seken topu Edin Dzeko ağlara yolladı: 0-3. 90. dakikada Amrabat ortaladı. Cenk Tosun, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti: 0-4.

    KAFASINI KULLANIYOR
    Fenerbahçe dün skoru 1-0'a getiren golü En Nesyri'nin kafasıyla buldu. Sarı-Lacivertliler ligde kafayla ağları 10 kez sarsarak bu alanda lider oldu.

    FENERBAHÇE'DE NESYRI FIRTINASI
    Adana Demirspor deplasmanında iki kez ağları sarsan Youssef En Nesyri'nin çıkışı sürüyor. Faslı yıldız son 5 maçta tam 7 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

    BECAO'YA ARMAĞAN
    Gecenin yıldızlarından biri olan Youssef En Nesyri attığı ilk golün ardından kenara gelerek takım arkadaşı Rodrigo Becao'nun formasını gösterdi. Sakatlanan Brezilyalı stoper sezonu kapatmıştı.

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