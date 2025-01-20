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Adana Demirspor, Fenerbahçe maçında iptal edilen 2 gole yabancı VAR damgası

Fenerbahçe’nin En-Nesyri ve İrfan Can ile attığı 2 gol yabancı VAR uyarısı sonrasında hakem tarafından iptal edildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
Adana Demirspor, Fenerbahçe maçında iptal edilen 2 gole yabancı VAR damgası

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    Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maça yabancı VAR damgasını verdi. Karşılaşmanın 50. dakikasında En-Nesyri'nin attığı gole yabancı VAR tarafından izleme uyarısı geldi.

    Pozisyonu monitörden izleyen hakem Halil Umut Meler bu golü iptal etti. 63. dakikada da benzen bir pozisyon yaşandı. Bu kez İrfan Can'ın attığı gol için VAR'dan izleme uyarısı geldi.

    Pozisyonu izleyen Meler golden önce En-Nesyri'nin topa vurmak isterken Tolga'ya faul yaptığını belirtip golü iptal etti. Her iki golün iptal edilmesine Jose Mourinho çok büyük tepki gösterdi.

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