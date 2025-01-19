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Galatasaray, Hatayspor'la berabere kalınca Mourinho hemen harekete geçti!

Adana Demirspor maçı öncesi Galatasaray’ın Hatay’a 2 puan kaybetmesi Mourinho’nun iştahını kabarttı. Portekizli hocanın öğrencilerine “Biz bu Galatasaray’ı geçeriz” diye konuştuğu öne sürülüyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Galatasaray, Hatayspor’la berabere kalınca Mourinho hemen harekete geçti!

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    Galatasaray'ın Hatayspor'a karşı deplasmanda 2 puan kaybetmesi Fenerbahçe'de keyifleri yerine getirdi. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de, Adana Demirspor maçı öncesi pozitif bir hava hakim. Cuma günü Sarı-Kırmızılılar'ın Hatayspor ile berabere kalması sonrası Jose Mourinho'nun, öğrencilerine takımın WhatsApp grubundan Facetime aracılığıyla motive edece şeyler söylediği iddia ediliyor.

    Portekizli teknik adamın yapılan toplantıda "Galatasaray'ı geçer şampiyon oluruz. Çekişmeli maçlar oynuyoruz. Yeter ki puan kaybetmeyelim. İşler iyi gitmediği zaman dengesizleşmememiz gerekiyor. Adana Demir maçı kritik geçecek. Dengemizi kaybetmememiz gereken bir andayız. Rakibimizle puan farkını 6'ya düşürme şansımız var" diye konuştuğu ifade edildi.

    Mourinho, Sarı-Lacivertliler ile 29 maça çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı 18 galibiyet; 5 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

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