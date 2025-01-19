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Çıldırtan rakamlar! Galatasaray'ın puan kaybettiği maçlardaki istatistikleri dikkat çekiyor

Aslan, Eyüp maçında 28 şut çekti. 51 kez rakip ceza sahası içinde topla buluştu. Gol beklentisi 4.27 idi. Hatay’a karşı ise 26 şut denedi. 54 kez rakip ceza sahası içinde topla buluşan Cimbom, 3.54 gol beklentisi üretti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Çıldırtan rakamlar! Galatasaray’ın puan kaybettiği maçlardaki istatistikleri dikkat çekiyor

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    Galatasaray, Süper Lig'de düşme hattında yer alan Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak taraftarlarını üzdü. Namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray bu sezon deplasmanda ilk kez puan kaybı yaşarken, sezon genelinde ise 3. kez berabere kaldı.

    Sarı-Kırmızılılar puan kaybettiği son 2 maçta rakip savunmayı abluka altına almasına rağmen taraftarının yüzünü güldürmeyi başaramadı. Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta 28 şut denedi. 14'ü isabetliydi. 4.27 gol beklentisi üretti. Rakip ceza sahası içinde 51 kez topla buluşmasına rağmen maçı çeviremedi.

    1 DİREK... 4 NET POZİSYON
    Okan Buruk'un öğrencileri düşme hattındaki Hatay ile 1-1 berabere kalırken de iyi bir futbol sergiledi. Yüzde 61 topa sahip olan Aslan, 26 şut çekti. 5'i kaleyi buldu. 1 şutu direkten dönerken 4 net gol pozisyonundan yararlanamadı.

    3.54 gol beklentisi ile mücadele eden G.Saray, rakip ceza sahası içinde 54 kez topla buluştu. Sarı-Kırmızılılar, Eyüp ve Hatay maçlarında 4 puan yitirse de domimant bir futbol sergiledi.

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