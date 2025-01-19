Çıldırtan rakamlar! Galatasaray’ın puan kaybettiği maçlardaki istatistikleri dikkat çekiyor

Galatasaray, Süper Lig'de düşme hattında yer alan Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak taraftarlarını üzdü. Namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray bu sezon deplasmanda ilk kez puan kaybı yaşarken, sezon genelinde ise 3. kez berabere kaldı.

Sarı-Kırmızılılar puan kaybettiği son 2 maçta rakip savunmayı abluka altına almasına rağmen taraftarının yüzünü güldürmeyi başaramadı. Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta 28 şut denedi. 14'ü isabetliydi. 4.27 gol beklentisi üretti. Rakip ceza sahası içinde 51 kez topla buluşmasına rağmen maçı çeviremedi.

1 DİREK... 4 NET POZİSYON

Okan Buruk'un öğrencileri düşme hattındaki Hatay ile 1-1 berabere kalırken de iyi bir futbol sergiledi. Yüzde 61 topa sahip olan Aslan, 26 şut çekti. 5'i kaleyi buldu. 1 şutu direkten dönerken 4 net gol pozisyonundan yararlanamadı.

3.54 gol beklentisi ile mücadele eden G.Saray, rakip ceza sahası içinde 54 kez topla buluştu. Sarı-Kırmızılılar, Eyüp ve Hatay maçlarında 4 puan yitirse de domimant bir futbol sergiledi.