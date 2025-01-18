Okan Buruk yaşanan sürpriz puan kaybı sonrası konuştu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı,"İkinci yarı maçı kazanmak için çok fazla pozisyona girdik. Çok gol atabilirdik ikinci yarıda ama top bir türlü girmedi. Böyle maçlar, böyle hatalar olacak. 17 deplasman kazandık, bugün kazanamadık. Geçen sene de burada kaybetmiştik. Tabii ki buna üzülüyoruz, canımız sıkılıyor, moralimiz bozuluyor ama önde olan taraf biziz. Kendimize güveneceğiz, daha çok konsantre olacağız" dedi.

YABANCI HAKEMİN FARKI YOK

Buruk,"İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu vardı. Yabancı VAR geldi ama onları da eleştirmemiz lazım. Bu dünyanın her yerinde penaltıdır. Gerekli eleştirileri yabancı VAR hakemlerine de yapmamız lazım! Onların da Türk hakemlerden farkı yok" ifadelerini kullandı. İlk maçından puanla ayrılan Hatayspor'un hocası Murat Şahin de "lk yarı oynanan oyuna göre 1 puan az diye düşünüyorum" diye konuştu.

BİRİ ATIYOR DİĞERİ YİYOR

Galatasaray, 6 kez ile bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım oldu. Hatayspor da 6 kez ile en çok penaltı golü yiyen takım konumunda.



POZİTİF KALMAMIZ LAZIM

Dries Mertens maç sonrası, "Geldiğimiz yola bakınca, sadece 3 maç berabere kaldık. Bunu yapan tek takım biziz. Pozitif kalmamız lazım. Önümüzde bir Dinamo Kiev maçı var, ona bakmalıyız" diye konuştu.



BÜLENT KORKMAZ'I YAKALADI

Hatay maçına 11'de başlayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla ligde en çok maça çıkan (428) isim olan Bülent Korkmaz'ı yakaladı. Tecrübeli eldiven, Konya maçında oynaması halinde G.Saray tarihine geçecek.