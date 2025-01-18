Aslan’a büyük şok! Galatasaray deplasmandaki son 3 maçta da yenildiği Hatayspor’a bir kez daha takıldı

Aslan'a büyük şok!.. Lider Galatasaray ağır favori olarak çıktığı maçta Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Eğer Fenerbahçe yarın Adana Demirspor deplasmanında kazanırsa zirve ile farkı 6 puana indirecek.

15. dakikada sağdan Yunus Akgün'ün pasında ceza alanı yayında topla buluşan Torreira'nın yerden sert şutunda top direkten döndü. 28. dakikada Hatayspor'un kullandığı kornerde defansın büyük hatasını Cemali affetmedi:

1-0. 53. dakikada VAR'dan gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonun tekrarını inceleyen hakem Cihan Aydın, Galatasaray lehine penaltı kararı verdi. Osimhen penaltıdan skoru dengeledi:

1-1. 57. dakikada Mertens'in sağdan ortasında Osimhen'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı. 63. dakikada Mertens'in şutunda, açıyı daraltan kaleci Bekaj gole izin vermedi. 65. dakikada Bekaj, Osimhen'in kafasını da çıkardı ve maç 1-1 bitti.

DEPLASMANDA TARİHİ SERİ SONA ERDİ!

Hatayspor önünde hiç beklemediği bir puan skor alan Galatasaray sadece 2 puan değil, tarihi bir rekoru da kaybetti. Deplasmanda oynadığı son 17 lig maçını da kazanarak Süper Lig tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya daha imza atan Cimbom'un serisi dün sona erdi.

Okan Buruk'un ekibi eğer deplasmanda üst üste 2 maç daha kazansaydı Benfica'nın 18 maçlık rekorunu kıracak ve Avrupa'nın 8 büyük liginde üst üste en fazla dış saha galibiyeti alan takım olacaktı.

ÇOK ÇABALADI AMA OLMADI

PENALTIDAN skoru dengeleyen Victor Osimhen gecenin en çalışkan isimlerinden birisiydi. Ancak Nijeryalı yıldız Galatasaray'a galibiyeti getirecek olan golü atamadı.



YILDIZLAR BU KEZ SUSKUN

Lider Galatasaray'ın önemli hücum silahları Hatayspor önünde bekleneni veremedi. Barış Alper, Mertens, Yunus ve Batshuayi çok önemli fırsatları tepti.