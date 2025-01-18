PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Aslan'a büyük şok! Galatasaray deplasmandaki son 3 maçta da yenildiği Hatayspor'a bir kez daha takıldı

Cimbom bu kez Mersin'de şoku yaşadı. 28’de Cemali’nin attığı gole 56’da Osimhen (pen.) ile yanıt veren Sarı-Kırmızılılar ardından dünyaları kaçırdı. Ancak zirvede çok önemli iki puan bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Aslan’a büyük şok! Galatasaray deplasmandaki son 3 maçta da yenildiği Hatayspor’a bir kez daha takıldı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Aslan'a büyük şok!.. Lider Galatasaray ağır favori olarak çıktığı maçta Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Eğer Fenerbahçe yarın Adana Demirspor deplasmanında kazanırsa zirve ile farkı 6 puana indirecek.

    15. dakikada sağdan Yunus Akgün'ün pasında ceza alanı yayında topla buluşan Torreira'nın yerden sert şutunda top direkten döndü. 28. dakikada Hatayspor'un kullandığı kornerde defansın büyük hatasını Cemali affetmedi:

    1-0. 53. dakikada VAR'dan gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonun tekrarını inceleyen hakem Cihan Aydın, Galatasaray lehine penaltı kararı verdi. Osimhen penaltıdan skoru dengeledi:

    1-1. 57. dakikada Mertens'in sağdan ortasında Osimhen'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı. 63. dakikada Mertens'in şutunda, açıyı daraltan kaleci Bekaj gole izin vermedi. 65. dakikada Bekaj, Osimhen'in kafasını da çıkardı ve maç 1-1 bitti.

    DEPLASMANDA TARİHİ SERİ SONA ERDİ!
    Hatayspor önünde hiç beklemediği bir puan skor alan Galatasaray sadece 2 puan değil, tarihi bir rekoru da kaybetti. Deplasmanda oynadığı son 17 lig maçını da kazanarak Süper Lig tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya daha imza atan Cimbom'un serisi dün sona erdi.

    Okan Buruk'un ekibi eğer deplasmanda üst üste 2 maç daha kazansaydı Benfica'nın 18 maçlık rekorunu kıracak ve Avrupa'nın 8 büyük liginde üst üste en fazla dış saha galibiyeti alan takım olacaktı.

    ÇOK ÇABALADI AMA OLMADI
    PENALTIDAN skoru dengeleyen Victor Osimhen gecenin en çalışkan isimlerinden birisiydi. Ancak Nijeryalı yıldız Galatasaray'a galibiyeti getirecek olan golü atamadı.

    YILDIZLAR BU KEZ SUSKUN
    Lider Galatasaray'ın önemli hücum silahları Hatayspor önünde bekleneni veremedi. Barış Alper, Mertens, Yunus ve Batshuayi çok önemli fırsatları tepti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | İsrail’de ateşkes kabinesi: Toplantıdan onay çıktı! Tel Aviv dünyayı oyalıyor mu?
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kayseri İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Emeklinin yeni maaşı hesapta: Enflasyon artışı yapıldı! Farklar ne zaman yatırılacak?
    İtalyan devinin oyunu bozuldu: İşte o Türk isim fındık fiyatlarını düşürmeye çalışan Ferrero’ya diz çöktürdü!
    Gazze’de ateşkes sonrası arşiv açıldı: 77 yılda 40’a yakın esir takası
    Trump’ın yemin töreni soğuk hava nedeniyle Kongre Binası’nda taşındı
    CHP’li Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Görevden uzaklaştırıldı
    Aslan rekora veda etti! Hatayspor Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan’dan Konya’da CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Sokağa çıkacak yüzleri kalmayacak
    Galatasaray’a transfer olmak için gemileri yaktı! Hocası müjdeyi verdi
    Jandae Perçem’den çarpıcı iddia: Edis 100 bin dolar teklif etti
    Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam
    Başkan Erdoğan’dan Konya Çevre Yolu’nun ikinci kesiminin açılışında önemli açıklamalar
    Şampiyonlar Ligi’nin sihirbazı ve Erling Haaland’ın mucidi: Ole Gunnar Solskjaer!
    Narin cinayetinde Enes Güran suçu üstlenecek mi? Cezaevinde sınava hazırlanıyor! Anneden diğer çocukları için şaşırtan istek