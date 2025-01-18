Alperen Houston Rockets’ı kurtaramadı! Sacramento Kings’e 132-127 yenildi

NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Sacramento Kings'e 132-127 mağlup oldu. Milli oyuncu Alperen Şengün, 21 sayı; 10 ribaunt, 3 asist, 4 top çalma ve 1 blokla etkileyici bir performans sergileyerek "double-double" yaptı.

Ancak bu çaba, takımını galibiyete taşımaya yetmedi. Takımda Jalen Green 28 sayı, 5 ribaund ve Amen Thompson da 20 sayı, 10 ribaund ile katkı verdi. Bu sezonki 21. galibiyetini elde eden Sacramento'da ise DeMar DeRozan 33 sayı, 5 ribaund ve Malik Monk da 26 sayı, 9 asistle oynadı. Gecenin diğer dikkat çeken maçında Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı 134-114 mağlup etti.