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Alperen Houston Rockets'ı kurtaramadı! Sacramento Kings'e 132-127 yenildi

Alperen Şengün, Kings karşısında 21 sayı ve 10 ribauntla “doubledouble” yaptı ancak etkileyici performansı Rockets’a galibiyeti getiremedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Alperen Houston Rockets’ı kurtaramadı! Sacramento Kings’e 132-127 yenildi

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    NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Sacramento Kings'e 132-127 mağlup oldu. Milli oyuncu Alperen Şengün, 21 sayı; 10 ribaunt, 3 asist, 4 top çalma ve 1 blokla etkileyici bir performans sergileyerek "double-double" yaptı.

    Ancak bu çaba, takımını galibiyete taşımaya yetmedi. Takımda Jalen Green 28 sayı, 5 ribaund ve Amen Thompson da 20 sayı, 10 ribaund ile katkı verdi. Bu sezonki 21. galibiyetini elde eden Sacramento'da ise DeMar DeRozan 33 sayı, 5 ribaund ve Malik Monk da 26 sayı, 9 asistle oynadı. Gecenin diğer dikkat çeken maçında Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı 134-114 mağlup etti.

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