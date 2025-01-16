Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’dan yerli mesaj!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan ilginç çıkış... Portekizli teknik direktör zaman zaman oynattığı futbol ve yaptığı çıkışlar nedeniyle eleştirirken son yaptığı hamleyle de çok konuşulacak. Mourinho ve ekibinin geçtiğimiz günlerde Sarı-Lacivertli yönetime bir rapor sunduğu öğrenildi. Bu raporda "Yerli oyuncular çok sakatlanıyor. Bu konuyu çözebilirsek takıma daha iyi katkı sağlayabilirim" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Fenerbahçe'de sezon içinde İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, İrfan Can vb. isimler sakatlık yaşamıştı. Ancak yerli oyuncular kadar yabancı oyuncuların birçoğu da sakatlıkları nedeniyle önemli maçlarda forma giyemedi.

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