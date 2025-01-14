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Sadece 79 dakika mağlup oynadı! Cimbom ilk yarıda 4 kez yenik durumdan döndü

Galatasaray bu sezon ligin ilk yarısında oynadığı maçlarda 4 kez yenik duruma düşüp sadece 79 dakika mağlup oynadı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
Sadece 79 dakika mağlup oynadı! Cimbom ilk yarıda 4 kez yenik durumdan döndü

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    Süper Lig'in ilk yarısını namağlup lider bitiren Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Sarı- Kırmızılı takım ligin ilk yarısında oynadığı 18 maçın 4'ünde yenik duruma düştü.

    Cimbom bu mücadelelerde de sadece 79 dakika mağlup durumda oynadı. Ligin ilk haftasında Hatayspor karşısında 52'de yenik duruma düşen Aslan, 80'de bulduğu golle skoru eşitlemişti.

    Cimbom, 14. haftadaki Eyüp maçında da 13'te geriye düşen Sarı-Kırmızılılar 45+5'de skora dengeyi getirmişti. 15.haftadaki Sivas maçında 25'te geriye düşen Galatasaray 36'da beraberlik golünü bulmuştu. Aslan 16. haftada 4-3 kazandığı Trabzonspor maçında da 55'te 3-2 geriye düşüp 63'te skorda dengeyi sağlamıştı.

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