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Jose Mourinho Konya galibiyeti sonrası hakemleri hedef aldı

Jose Mourinho,“Geçen sezon yabancı VAR geldikten sonra F.Bahçe yine puan kaybetti. Yabancı VAR da bu işi çözemez”diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
Jose Mourinho Konya galibiyeti sonrası hakemleri hedef aldı

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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, yabancı VAR hakemleri hakkında konuşarak, "Geçen sezon yabancı VAR geldikten sonra Fenerbahçe çok önemli 2 puan kaybetti Sivas'ta. Olmayan bir penaltı verildi.

    Çok büyük bir güç var ve sadece yabancı hakemler etki edebilir mi buna inanmıyorum. En azından maçlarımızın adil olmasını dileyebilirim" dedi. "İstenilen seviyede olmadıklarını söyleyen Portekizli hoca, "Bugün düzgün bir maç oldu. Üzücü ki Türkiye'de her maç böyle değil, bazı maçların kaderi önceden belirlenmiş oluyor" dedi.

    STOPERE İHTİYACIMIZ VAR
    Mourinho, "Takım mükemmellikten uzak ancak bütün maçlar bugün oynandığı gibi olsaydı daha farklı pozisyonda olurduk. Biz savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Mourinho takımda bir denge yaratmak için stopere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "En azından stoper alınabilir" dedi.

    KONYA'DA 15. GALİBİYET
    Fenerbahçe Konyaspor'u 3-2 yenerken lig tarihinde Konya'daki 15. galibiyetini almış oldu. Sarı-Lacivertliler zorlanmasına rağmen karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı.

    PUAN KAYBI LÜKSÜMÜZ KALMADI
    Çağlar Söyüncü galibiyetin ardından, "Maça istemediğimiz bir şekilde başladık ama istediğimiz noktaya geldik. Bundan sonra puan kaybı lüksümüz kalmadı. F.Bahçe'yi daha iyi yerlere getireceğiz" dedi.

    FENER'DEN CİMBOM'A OLAY CEVAP
    Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'a sert tepki göstererek, "Sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar ahlak dersi veremez" ifadesini kullandı.

    F.BAHÇE TARİHİNİN EN ERKEN GOLÜNÜ YEDİ
    Fenerbahçe, Konyaspor'a karşı tarihe geçen bir gol yedi. 25. saniyede Pedrinho düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gol ile birlikte Sarı-Lacivertliler Süper Lig tarihinde en erken golü yemiş oldu. Pedrinho'nun golü bu sezonki en erken 2. gol oldu.

    AHMET ÇALIK UNUTULMADI
    Karşılaşmadan önceki seremonide futbolcular ve Konyasporlu taraftarlar tarafından trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık anıldı. Futbolcular sahaya "Seni Unutmayacağız Ahmet Çalık" yazılı pankartla çıktı.

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