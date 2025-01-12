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Osayi Samuel'in durumu Fenerbahçe'de endişe yarattı

Kontrol amaçlı MR’ı çekilen Osayi Samuel’in durumu F.Bahçe’de endişe yarattı. Ancak Nijeryalı yıldızın Konyaspor maçı kafilesine alınacağı belirtiliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
Osayi Samuel’in durumu Fenerbahçe’de endişe yarattı

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    Fenerbahçe'de yarın oynanacak Konyaspor maçı öncesi korkutan bir gelişme yaşadı. Dün sabah saatlerinde MR'ı çekilen Osayi Samuel'in durumu Sarı-Lacivertli takımda endişe yarattı.

    Bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve birçok maçı kaçıran Nijeryalı futbolcunun MR'ının kontrol amaçlı çekildiği gelen bilgiler arasında. Osayi'nin Süper Lig'de oynanacak Konyaspor maçının kafilesinde yer alacağı belirtiliyor.

    27 yaşındaki futbolcu bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 20 maça çıktı ve 1 gol attı. Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Osayi'nin güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro olarak öne çıkıyor.

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