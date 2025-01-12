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Lemina heyecanı! G.Saray orta saha için Gabonlu yıldızı gündemine aldı

Cimbom’un Wolverhampton’dan ayrılmaya hazırlanan yıldız orta saha ile temasa geçmesi taraftarlarda da heyecan yarattı. G.Saray eski yıldızı için İngiliz ekibine teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
Lemina heyecanı! G.Saray orta saha için Gabonlu yıldızı gündemine aldı

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    Transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Galatasaray rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-Kırmızılı ekibin Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen eski oyuncusu Mario Lemina'yı gündemine aldığı öğrenildi. Suudi Arabistan'a transferi iptal olan Gabonlu ön libero ile temasa geçen Cimbom'un 31 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde Wolverhampton'a teklifini iletmesi bekleniyor.

    28 MAÇTA 1 GOL ATMIŞTI
    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Sara ve Torreira'ya alternatif yaratabileceği düşüncesiyle Lemina transferine sıcak baktığı da gelen haberler arasında. İngiliz ekibiyle kontratı sezon sonunda sona erecek Lemina'nın Ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

    Bu sezon 19 maçta 1 gol, 3 asiste imza atan deneyimli ön libero 2019-20 sizonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymişti. O dönem 28 maçta 1 gol atan yıldız futbolcunun adının yeniden Galatasaray ile anılması da taraftarlarda büyük heyecan yarattı.

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