Rashford savaşı: Fenerbahçe’den sonra Galatasaray da İngiliz yıldız ile temas kurdu!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Manchester Unitedlı Marcus Rashford için Galatasaray'dan sürpriz hamle geldi. Sarı- Kırmızılılar, devre arasında kadrosuna yıldız bir oyuncu katmak için tüm şartları zorluyor.

Yönetimin yetki verdiği ünlü menajer George Gardi'nin Manchester United'tan ayrılması beklenen Marcus Rashford'un menajeriyle bir araya geldiği ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Görüşmenin olumlu geçtiği ve devamının da olacağı aktırıldı. Rashford, geçtiğimiz günlerde, İngiliz devinden ayrılmak istediğini yaptığı bir röpörtajda belirterek yeni bir maceraya hazır olduğunu dile getirmişti.

2027 YILINDA SONA ERİYOR

İngiliz yıldızı Galatasaray dışında Avrupa'nın önemli kulüpleri de transfer etmek istiyor. Güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olan 27 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon Manchester United forması ile çıktığı 24 maçta 7 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. Ayrıca, yıldız sol kanat oyuncusunun İngiliz devi Manchester United ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Asıl mevkisi sol kanat olan Rashford, forvette ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.