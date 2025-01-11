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Galatasaray'ın Liverpool’u geçmesine 3 maç var

Galatasaray, son 22 resmi maçını kaybetmeyerek UEFA sıralamasına göre Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında devam eden en uzun yenilmezlik serisine sahip takım oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025
Galatasaray’ın Liverpool’u geçmesine 3 maç var

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    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Lig Kupası'nın yarı finalinde konuk olduğu Tottenham'a 1-0 kaybederken, yenilmezlik serisini 24 maçta noktaladı.

    Son 22 resmi maçını kaybetmeyen Galatasaray ise İngiliz ekibinin mağlubiyetinin ardından UEFA sıralamasına göre Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında tüm kulvarlarda devam eden en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumuna geldi. Devam eden yenilmezlik serilerinde Galatasaray'ı, 18 maçla Fransa temsilcisi Lille, 15 müsabakayla da Belçika ekibi Brugge takip ediyor.

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