Galatasaray’ın Liverpool’u geçmesine 3 maç var

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Lig Kupası'nın yarı finalinde konuk olduğu Tottenham'a 1-0 kaybederken, yenilmezlik serisini 24 maçta noktaladı.

Son 22 resmi maçını kaybetmeyen Galatasaray ise İngiliz ekibinin mağlubiyetinin ardından UEFA sıralamasına göre Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında tüm kulvarlarda devam eden en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumuna geldi. Devam eden yenilmezlik serilerinde Galatasaray'ı, 18 maçla Fransa temsilcisi Lille, 15 müsabakayla da Belçika ekibi Brugge takip ediyor.