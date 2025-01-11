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Cimbom her yerde zirvede!

Galatasaray, Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda namağlup yoluna devam ederken, birçok istatistikte zirvede yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025
Cimbom her yerde zirvede!

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    Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda yoluna namağlup devam eden Galatasaray, birçok istatistikte zirvede yer alıyor. Comparisonator'ün verilerine göre Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon bitiricilik yüzdesi en yüksek takımlar sıralamasında zirvede.

    Cimbom, %16.5 ile ilk sıraya yerleşirken onu %16.3 ile Fenerbahçe takip ediyor. Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken takım da Galatasaray. Aslan, 7.47 isabetli şut ortalaması ile ilk sırada kendisine yer bulurken Fenerbahçe, 6.06 ile 2. basamakta yer aldı.

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