Atatürk ismi stada yazıldı

Fenerbahçe, tarihi bir adımla Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun çatısına Mustafa Kemal Atatürk ismini yazdırma projesini tamamladı. Kulüp, bu çalışmanın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılığının bir sembolü olduğunu vurguladı.

Proje kapsamında, stadyumun Maraton Tribünü çatısına "Mustafa Kemal", Fenerium Tribünü çatısına ise "Atatürk" yazısı işlendi. "Mustafa Kemal" için 8,5 metre, "Atatürk" için 12 metre yüksekliğinde yazılar yer alıyor. Toplamda 2.500 metrekarelik bir alan boyandı.