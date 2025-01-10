Youssef En-Nesyri Kasımpaşa’ya attığı golle bu sezonki 12. golünü kaydetti!

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En- Nesyri, Kasımpaşa filelerine attığı golle bu sezon 12. golünü kaydetti. Trendyol Süper Lig'de son 3 maçta 5 gol kaydeden Faslı forvet gollerine bu maçta da devam etti.

Ligde 8 golü bulunan Youssef En-Nesyri, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 gollük katkı sağladı. Türkiye Kupası'nda da çıktığı ilk maçta fileleri havalandıran En-Nesyri, bu sezon tüm kulvarlarda 12. kez gol sevinci yaşadı.

En- Nesyri ligde Başakşehir ve Hatay'a 2'şer, Göztepe, Bodrum, Kayserispor ve Eyüp'e de 1'er gol olmak üzere toplam 8 gol kaydetti.