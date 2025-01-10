Fenerbahçe kupa serüvenindeki ilk maçında Kasımpaşa’yı 3 golle teslim aldı!

Fenerbahçe kupa serüvenine galibiyetle başladı. Sarı-Lacivertliler Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında sahaya 19 yaş altı oyuncularıyla çıkan Kasımpaşa'yı 3-0 yendi.

Maça hızlı bir başlangıç yapan Kanarya 2'nci dakikada En-Nesyri'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti. 27'de Yusuf Akçiçek sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşla farkı ikiye çıkardı. 45+1'de Bartuğ sağ ayağının içiyle sol köşeye yaptığı vuruşla skoru 3-0 yaptı. Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa önünde 3-0 önde kapattı.



2. YARI VİTES DÜŞÜRDÜLER

İkinci yarının 48. dakikasında İrfan Can'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Ali Emre'de kaldı. 56'da İrfan Can'ın pasında Cenk'ten önce araya giren Kasımpaşa savunması tehlikeyi önledi. 73'te Cengiz soldan ceza sahasına girmek istedi ancak 2 rakibin arasından çıkamadı. 84'te Cengiz'in pasıyla soldan ceza sahasına giren İrfan Can'ın vuruşunda Ali Emre gole izin vermedi. F.Bahçe böylece grubundaki ilk maçı 3-0 önde kapatarak sahadan 3 puanla ayrıldı.



YUSUF AKÇİÇEK: ÇOK GURURLUYUM

Kasımpaşa maçında takımının 2. golünü atan Yusuf Akçiçek,"Gol atıp kazandığımız için gururluyum. Fenerbahçe altyapısına girdiğimden beri bunun için çalışıyordum. Hocam şans verdi. En iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Önemli olan F.Bahçe'nin başarısı" dedi.