Kupanın son şampiyonu Beşiktaş kötü gidişe rağmen Sivas’ı yendi

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Sivasspor'u 1-0 yenerek kupaya galibiyetle başladı. 20'de Beşiktaş öne geçti. Joao Mario'nun sağ kanattan yaptığı ortaya gelişine vuran Rafa Silva topu köşeden ağlara yolladı: 0-1. 23'te Emrah'ın ceza saha içinden yaptığı vuruş yandan auta gitti. 45'te Koita ceza sahası içindeki Murat'a indirdi. Murat'ın çaprazdan yaptığı sert vuruş yan ağlara gitti. SİVAS PUANA ÇOK YAKLAŞTI

53'TE Sivas frikik kazandı. Topun başına geçen Emrah'ın vuruşunu Mert güçlükle çıkarabildi. Dönen topa Koita vurdu, Mert bu topu da kornere çeldi. 55'te Muçi'nin şutunu Nikolic güçlükle kornere tokatladı. 69'da Sivas çok etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Koita'nın vuruşu direkten döndü. Dönen topu Uğur tamamlamak istedi ancak Mert bu topu da çıkardı. 88'de Mert ile karşı karşıya kalan Koita pasını Uğur'a çıkardı. Uğur'un vuruşu direkten döndü. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-0 bitti.

JOAO MARİO SÜRPRİZİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe'nin Joao Mario tercihi dikkat çekti. Son 2 lig maçında süre almayan ve son olarak Adana Demir maçında 5 dakika oynayabilen Portekizli futbolcu dün 82 dakika boyunca oyunda kaldı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Beşiktaşlı futbolcular Portekizli yıldız Rafa Silva'nın attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı. Yıldız futbolcu sevinç yumağı oluşturan takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.