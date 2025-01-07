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Cimbom taraftarına sevindirici haber! Osimhen Manchester United'ın teklifini reddetti

İtalyan basınına göre Manchester United, Victor Osimhen’e resmi teklif yaptı. Ancak Nijeryalı yıldız ocak ayında Galatasaray’dan ayrılmayacağını belirtip bu teklifi geri çevirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025
Cimbom taraftarına sevindirici haber! Osimhen Manchester United’ın teklifini reddetti

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    Hem attığı goller hem de oynadığı futbolla Galatasaray'ın başarısında büyük pay sahibi olan Victor Osimhen'in adı sürekli transfer haberlerinin içinde de yer alıyor. Ancak bu kez Sarı-Kırmızılılar'ın yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. İtalyan basınına göre kötü günlerden geçen Manchester United, Victor Osimhen'in menajeriyle temasa geçerek resmi teklif yaptı.

    BURUK'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ
    Ancak yıldız futbolcu, "Ocak ayında asla Galatasaray'dan ayrılmam" yanıtını vererek İngiliz devini reddetti. Osimhen'in adı bir süredir PSG, Juventus ve Chelsea ile de anılıyordu. Sarı-Kırmızılı takımda çok mutlu olduğunu her seferinde dile getiren yıldız futbolcu, Okan Buruk'la da görüşmüş ve takımda kalacağına dair garanti vermişti.

    TARAFTARLARIN SEVGİLİSİ OLDU
    Victor Osimhen sezon başından bu yana Galatasaray taraftarını kendisine hayran bırakıyor. Nijeryalı yıldız kulübe büyük bir aidiyet duyuyor.

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