Jose Mourinho: "Böylesini hiç görmedim"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun hedefinde yine Galatasaray vardı. Maçtan önce Galatasaray-Göztepe maçına değinen Portekizli hoca, "Hatay maçını izlemeyi dünkü skandalı izlemeye tercih ederim" dedi. Mourinho maçtan sonra da, "35 yıllık antrenörlük kariyerim var. Böylesini daha önce hiç görmedim. Tek başına bir kulübün bununla savaşarak bu güçlü sistemi yok edebileceğini düşünmüyorum. Biz maçlarımızı kazanırız ama onlar nasıl puan kaybedecekler? Her koşulda kazanmak en kötüsüdür" ifadesini kullandı.

NEDEN GERÇEK SAKLANIYOR

Mourinho maç sonrasında ise kendisine yöneltilen, "Puan farkı kapanacak mı?" sorusuna, "Neden gerçeği saklıyorsunuz. Bu ülkede insanlar neden korkuyor. Biliyorum gazetecisiniz, ben de gazeteci olabilirdim tamam ama neden korkuyorsun. Puan farkı oynanan futboldan kaynaklı mı? Gerçeği konuşun bana sormayın" dedi.

İÇ SAHADA 12. GALİBİYET

Fenerbahçe Hatayspor galibiyetiyle bu sezon evinde 12. galibiyetini aldı. Sarı-Lacivertliler evlerinde oynadıkları 17 karşılaşmanın 3'ünde berabere kalırken 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.