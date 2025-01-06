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İlk görüşme olumsuz | Beşiktaş'ta teknik direktörlük teklifine Sergel Yalçından ret!

Beşiktaş’ta Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasındaki ilk görüşme olumsuz sonuçlandı. Deneyimli çalıştırıcı yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın ile ilgileneceğini belirterek görevi kabul edemeyeceğini iletti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025
İlk görüşme olumsuz | Beşiktaş’ta teknik direktörlük teklifine Sergel Yalçından ret!

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    Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için bir numaralı adayı Sergen Yalçın ile görüştü. Bu önemli zirvedeki ilk görüşmeden anlaşma çıkmadı.

    Sergen Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Serdal Adalı'nın mayıs ayındaki seçimden sonra da devam etmeyi düşündüğü tecrübeli hocayla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağı öne sürülmüştü. Sergen Yalçın ile anlaşamayan Serdal Adalı yönetimi, alternatif isimleri takımın başına getirmek için görüşmelerine hız kazandıracak. Serdal Adalı'nın Sergen Yalçın'a alternatif olarak belirlediği yabancı teknik direktörlerden Niko Kovac, Razvan Lucescu, Slaven Bilic gibi isimlerle görüşmelerde bulunacağı konuşuluyor.

    2020-2021 yılları arasında Beşiktaş'ta yaklaşık 2 sezon teknik direktörlük yapan Sergen Yalçın, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferleri kazanmıştı. Deneyimli hoca, Siyah-Beyazlı kulübün başında 79 karşılaşmaya çıkmıştı. Yalçın söz konusu mücadelelerde 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 yenilgiyle 1.84 puan ortalaması yakalamıştı. Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde kardeşi ile ilgili yaptığı açıklamada "Sağlığın olmadığı sürece paraymış pulmuş hepsi geçici şeyler. 2,5 senedir kardeşim Gürsoy Yalçın'ın hastalığı ile uğraşıyoruz. İyileşmek için bana söz verdi. 3-4 gündür yoğun bakımdaydı, buradan çıkıp onu görmeye gideceğim" ifadelerini kullanmıştı...

    BEŞİKTAŞ'A KONSANTRE OLMAM ZOR
    Sergen Yalçın Serdal Adalı ile görüştüğünü söyleyerek görevi kabul edemeyeceğini bir kez daha ifade etti. Yalçın, "Başkana konsantre olmamın zor olduğunu söyledim. Ailemin sağlık sorunları var. Başkan sağ olsun mangal yapmış, et yedik ve takımla ilgili sohbette bulunduk. Maalesef bu dönem için faydalı olamayacağımı kendisine söyledim. Anlayışla karşıladı" dedi. Serdal Adalı ile eski dost olduklarının altını çizen Yalçın, "Ben ona takımla ilgili bazı fikirler verdim. Kontrat falan görüşmedik. Kafam başka yerde olduğu için zaten konsantre olamıyorum. Bu kadar sıkıntılı bir süreç olmasaydı farklı olabilirdi. İnşallah bu süreç iyi geçer" dedi.

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