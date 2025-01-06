Fener "Hatay"a düşmedi | 2-1'lik maç sonrası lider Galatasaray ile 8 puanlık fark korundu

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada Hatayspor'u 2-1 yenerek hata yapmadı. 16. dakikada Tadic, kaptığı topu yaydaki Dzeko'ya yolladı, Dzeko'nun ara pasında En-Nesyri topla buluştu ve topu ağlara gönderdi: 1-0... 33'te Hatayspor beraberlik golünü buldu. Hataysporlu Bilal Boutobba, sağ kanattan içeriye doğru yöneldi. Sol ayakla yaptığı vuruş Levent Mercan'a çarptı ve Hatayspor eşitliği sağladı: 1-1. 45+5'te Fenerbahçe öne geçti. Kostic'in yaptığı ortada Erce'nin yumrukladığı top savunmaya çarptı. Kale önüne düşen topu En Nesyri boş kaleye kafayla gönderdi: 2-1. 63'te Tadic'in ara pasında Fred, Erce ile karşı karşıya kaldı. Sambacı yıldızın şutunu, Erce kornere çeldi. 73. dakikada Dzeko'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En Nesyri, Erce'yi çalımladı, son çizgiden vuruşunu yaptı fakat top çizgiden çıktı. 90+4'te Szymanski'ye yapılan müdahale sonucu VAR'a giden hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Dzeko, penaltıyı dışarı attı. Fenerbahçe, Hatayspor'u yenerek Galatasaray ile 8 puanlık farkı korudu.

DZEKO'YU TESELLİ ETTİLER

Maçın uzatma dakikalarında penaltı kaçıran Dzeko'ya arkadaşları ve taraftarlar maç sonunda sahip çıktı. Taraftarlar onu tribünlere çağırıp alkışladı.

DİREKLERİ GEÇEMİYOR

Fenerbahçe, bu sezon ligde direklere karşı ayrı bir mücadele veriyor. Hatayspor maçının 5. dakikasında En- Nesyri'nin direğe takılması sonrası Fenerbahçe, bu sezon toplamda 10. kez direklere takılmış oldu.