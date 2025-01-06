SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fener "Hatay"a düşmedi | 2-1'lik maç sonrası lider Galatasaray ile 8 puanlık fark korundu

F.Bahçe, En Nesyri’nin 16’da attığı golle 1-0’ı yakaladı. 33’te Hataylı Boutobba Kadıköy’de soğuk duş etkisi yaşattı. 45+5’te En Nesyri’nin golüyle kazanan Fener, 90+5’te Dzeko ile penaltı kaçırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025
Fener Hataya düşmedi | 2-1’lik maç sonrası lider Galatasaray ile 8 puanlık fark korundu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada Hatayspor'u 2-1 yenerek hata yapmadı. 16. dakikada Tadic, kaptığı topu yaydaki Dzeko'ya yolladı, Dzeko'nun ara pasında En-Nesyri topla buluştu ve topu ağlara gönderdi: 1-0... 33'te Hatayspor beraberlik golünü buldu. Hataysporlu Bilal Boutobba, sağ kanattan içeriye doğru yöneldi. Sol ayakla yaptığı vuruş Levent Mercan'a çarptı ve Hatayspor eşitliği sağladı: 1-1. 45+5'te Fenerbahçe öne geçti. Kostic'in yaptığı ortada Erce'nin yumrukladığı top savunmaya çarptı. Kale önüne düşen topu En Nesyri boş kaleye kafayla gönderdi: 2-1. 63'te Tadic'in ara pasında Fred, Erce ile karşı karşıya kaldı. Sambacı yıldızın şutunu, Erce kornere çeldi. 73. dakikada Dzeko'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En Nesyri, Erce'yi çalımladı, son çizgiden vuruşunu yaptı fakat top çizgiden çıktı. 90+4'te Szymanski'ye yapılan müdahale sonucu VAR'a giden hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Dzeko, penaltıyı dışarı attı. Fenerbahçe, Hatayspor'u yenerek Galatasaray ile 8 puanlık farkı korudu.

    DZEKO'YU TESELLİ ETTİLER
    Maçın uzatma dakikalarında penaltı kaçıran Dzeko'ya arkadaşları ve taraftarlar maç sonunda sahip çıktı. Taraftarlar onu tribünlere çağırıp alkışladı.

    DİREKLERİ GEÇEMİYOR
    Fenerbahçe, bu sezon ligde direklere karşı ayrı bir mücadele veriyor. Hatayspor maçının 5. dakikasında En- Nesyri'nin direğe takılması sonrası Fenerbahçe, bu sezon toplamda 10. kez direklere takılmış oldu.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    2025’in ilk Kabinesi! En düşük emekli maaşına ek zam olacak mı? Memura refah payı gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan’da
    Yenidoğan Çetesinde talimatlar Kanlı Nigar’dan | Lakabını doğrulayan emir: Anne karnında bebek lazım!
    MGM 6 Ocak 2025 hava durumu haritası | İstanbul’a kar müjdesi geldi! Salıdan itibaren...
    EMEKLİYE EK ZAM | Yeni taban aylık ne kadar olacak? Maaş tarihine yetişir mi?
    Ferdi Tayfur kızıyla küs ölmedi | Eski eş Necla Nazır cenazedeki gerilimi anlattı!
    Çöküş | Trabzonspor tarihinde böyle durumla karşılaşmadı: 10 karşılaşmada 20 puan kaybı
    Suyunu Ç’ıcardi’ler | Wanda Nara L-Gante’den ayrılıp Icardi’ye adım attı
    Hamas 34 kişilik rehine listesine şartlı onay verdi
    Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: PKK’nın uzantılarını sınır hattımızdan uzaklaştırdık
    Fener En-Nesyri ile güldü! Fenerbahçe - Hatayspor : 2-1 | MAÇ SONUCU
    Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde 36 terörist etkisiz hale getirildi
    Diyanet’ten Fondaş medyaya dava: Yalan haber için hesap verecekler
    İkinci İmralı görüşmesine hazırlanan DEM Parti’nin ilk rotası Edirne
    Galatasaray’dan sürpriz plan! Taraftarın sevgilisi geri dönüyor
    Eli kanlı iki terör örgütünün ittifakı: İsrail-PKK! Türkiye sınırında kirli temas