Fener Hatay’a abone! Galibiyet sayısını 8’e çıkardı

Fenerbahçe Süper Lig'de 5. sezonunu yaşayan Hatayspor ile ligde dünkü maçla birlikte 9. kez karşılaştı. Daha önce rakibiyle 8 kez karşı karşıya gelen Sarı- Lacivertliler 7 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek Hatayspor'a karşı büyük bir üstünlük kurmuşlardı. Fenerbahçe dünkü sonuçla birlikte rakibi önünde 8. galibiyetini elde etmiş oldu. Hatayspor Fenerbahçe karşısında tek beraberliğini 21 Eylül 2020 tarihinde aldı. O maçtan sonra oynanan tüm maçları Fenerbahçe galip bitirdi.

SOFYAN AMRABAT KONYA'YA YOK

Fenerbahçe'de kart sınırında bulunan oyunculardan biri olan Sofyan Amrabat Hatayspor ile oynanan karşılaşmada sarı kart gördü. Böylece bu sezon 4. sarı kartını gören Faslı futbolcu Konyaspor ile oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyecek.