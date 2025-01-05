Rafa Silva kayıplarda!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva son dönemdeki vasat performansıyla dikkat çekiyor. Son 10 lig maçında 2 gol kaydeden 31 yaşındaki futbolcu Rizespor karşısında da varlık gösteremedi.

Silva maç boyunca 23 isabetli pas verirken, 1 tehlike yaratabildi. Ceza sahası içinden 1 şut çeken ve isabet sağlamayan yıldız futbolcu 14 top kaybı yaparken, girdiği 11 ikili mücadelenin ise 3'ünü kazanabildi. Beşiktaş formasıyla bu sezon 26 maça çıkan yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 7 gol, 4 asiste imza attı.