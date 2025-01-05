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Cimbom ilk 6'yı affetmiyor! Müthiş istatistiğe tam gaz devam

Galatasaray, sahasında Göztepe'yi zor da olsa mağlup ederek müthiş istatistiğini devam ettiriyor. 17 maçta 15 galibiyet alarak eşsiz bir performans sergileyen Cimbom, bir önemli başarıya daha imza atmış oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025
Cimbom ilk 6’yı affetmiyor! Müthiş istatistiğe tam gaz devam

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    Sahasında Göztepe engelini zor da olsa aşmayı başaran Galatasaray müthiş istatistiğini sürdürüyor. Oynadığı 17 maçın 15'ini kazanarak eşi benzeri görülmemiş bir performans sergileyen Cimbom bir önemli başarıya daha imza atıyor.

    Sarı-Kırmızılılar ligde ilk 6 sırada bulunan takımlara büyük üstünlük kurmuş durumda. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Samsunspor önünde kazanan, Eyüpspor'la berabere kalan Okan Buruk'un ekibi dün de Göztepe'yi devirdi. Öte yandan Galatasaray, Buruk yönetiminde Süper Lig'e yeni yükselen takımlara karşı oynadığı 15 maçta 14 galibiyet ve 1 beraberlik almayı başardı.

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