Bugün günlerden Sergen Yalçın! Beşiktaş’ın akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor

Beşiktaş'ta beklenen Adalı-Yalçın zirvesi bugün gerçekleşecek. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın deneyimli teknik adamla bugün öğle saatlerinde bir araya gelip Yalçın'a projelerini anlatacağı ve teklifini ileteceği öğrenildi.

Sergen Yalçın'ın da teklifi kabul etmesi ve görüşmenin ardından Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olması bekleniyor. Adalı'nın Mayıs ayında yapılacak seçimden sonra da devam etmeyi düşündüğü 52 yaşındaki teknik adamla 2,5 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor.

Anlaşmanın sağlanması durumunda Yalçın'ın 11 Ocak cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak Bodrum karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkacağı ifade ediliyor.