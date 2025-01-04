Türk derbisinde gülen Fenerbahçe! Anadolu Efes’i 84-76 mağlup etti

Turkish Airlines EuroLeague'de 19. hafta maçında Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efes'i 84-76 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler maçın ilk yarısını da 43-40 önde tamamladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 11. galibiyetini alırken Anadolu Efes 9. yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe'de Marko Guduric 17 sayı, 7 asist, 6 ribaund, Tarık Biberovic ise 17 sayı, 4 ribaund ile yıldızlaştı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin 15 sayı ve 4 ribaund ile mücadele etmesine rağmen yenilgiyi önleyemedi. Efes'in bir başka yıldızı Elijah Bryant ise 16 sayı ve 2 ribaund ile takımına katkıda bulundu.