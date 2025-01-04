Sergen Yalçın heyecanı! Tecrübeli hocanın Kartal’a 1.5 yıllık imza atması bekleniyor

Beşiktaş'ta teknik direktör konusu çözüme kavuşuyor. Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş yönetiminin 1 numaralı hoca adayı olan Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın başına geçmesi için artık geri sayıma geçildi.

Tecrübeli teknik adamın yarın başkan Adalı ile yüz yüze görüşeceği gelen bilgiler arasında. Adalı'nın Mayıs ayındaki seçimden sonra da devam etmeyi düşündüğü tecrübeli hocayla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağı öne sürüldü. Rizespor maçına Serdar Topraktepe ile çıkan Kartal, gelecek hafta Tüpraş Stadı'nda oynanacak Bodrum maçına ise 52 yaşındaki teknik adamla çıkmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın başında bir lig, bir de Türkiye Kupası kazanan deneyimli hoca, Siyah-Beyazlı kulübün başında 79 karşılaşmaya çıktı. Yalçın söz konusu mücadelelerde 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 yenilgiyle 1.84 puan ortalaması yakalamıştı. Öte yandan başarılı çalıştırıcının yeniden Beşiktaş'ta görev alacağı için heyecanlı olduğu da öğrenildi.