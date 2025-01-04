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Cimbom'un efsane futbolcusu Hagi'den önemli açıklamalar!

Sarı-Kırmızılılar’ın efsane futbolcusu Hagi, Galatasaray Dergisi’ne önemli açıklamalar yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025
Cimbom’un efsane futbolcusu Hagi’den önemli açıklamalar!

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    Galatasaray Dergisi'ne önemli açıklamalar yapan Hagi, "G.Saray'dan gelen teklifin iki sezon öncesinde taraftarın şovuna bizzat şahit olmuştum. Barcelona'daydım. Şampiyonlar Ligi maçında sakat olduğum için oynayamadım. Cruyff maç saatine kadar iyileşeceğimi düşünerek beni İstanbul'a götürmüştü. İstanbul'a ayak bastığım andan Mayıs 2001'de futbolu bırakıp Türkiye'den ayrıldığım güne kadar yaptığım seçimden pişmanlık duyduğum tek bir saniye bile olmadı. Her açıdan harikulade bir zaman geçirdim" diye konuştu.

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