Bodrum’a karşı kulübede! Beşiktaş’ta 2. Sergen Yalçın dönemi için geri sayıma geçildi

Beşiktaş'ta teknik direktör konusu çözüme kavuşuyor... Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş yönetiminin 1 numaralı hoca adayı olan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına geçmesi için artık geri sayıma geçildi.

Başkan Adalı'nın pazar günü deneyimli teknik direktör ile yüz yüze bir görüşme yapacağı ve ardından iki tarafın resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Yalçın'ın 11 Ocak cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak Bodrum maçında da takımın başında sahaya çıkması bekleniyor. Başarılı hocanın yeniden Beşiktaş'ta görev alacağı için heyecanlı olduğu da gelen haberler arasında. Beşiktaş'ın başında bir lig, bir de Türkiye Kupası kazanan 52 yaşındaki teknik adam, Siyah-Beyazlı kulübün başında 79 maça çıktı. Yalçın söz konusu mücadelelerde 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 yenilgiyle 1.84 puan ortalaması yakaladı.



YALÇIN 1.5 YIL İSTİYOR

Başkan Serdal Adalı'nın Mayıs ayındaki seçimden sonra da devam etmeyi düşündüğü ve 3,5 yıllık kontrat teklif edeceği Sergen Yalçın'ın 1,5 yıllık sözleşme istediği öğrenildi.