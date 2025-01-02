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Serdal Adalı ve Sergen Yalçın görüşmesi Rize maçı sonrası!

Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı’nın, Rize maçının ardından Sergen Yalçın ile yüz yüze görüşmesi bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025
Serdal Adalı ve Sergen Yalçın görüşmesi Rize maçı sonrası!

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    Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığındaki yönetimin 1 numaralı teknik direktör adayı olan Sergen Yalçın'la yapılacak görüşmenin Rizespor maçının sonrasına bırakıldığı öğrenildi.

    Yalçın'ın şu an yurt dışında bulunduğu ve bu nedenden dolayı başkan Adalı'nın hafta sonu ya da pazartesi deneyimli teknik adamla yüz yüze görüşeceği belirlendi.

    Adalı'nın yapılacak görüşmede Yalçın'a projelerini anlatacağı ve teklifini ileteceği belirtiliyor. Tecrübeli çalıştırıcının yapılacak teklifi kabul etmesi bekleniyor.

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