Buruk’tan Berkay vetosu

Başakşehir'de kadro dışı kalan Berkay Özcan, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildi. Sarı-Kırmızılı takımın gündemine gelen 26 yaşındaki orta saha için onay çıkmadı.

Kadro dışı kaldıktan sonra ismi Galatasaray ile anılsa da Okan Buruk oyuncuyu istemedi. Galatasaray'da bu gelişmenin ardından Berkay defteri açılmadan kapandı.

Başakşehir ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 20 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcuya Alman Ligi takımlarından da teklifler olduğu öğrenildi.