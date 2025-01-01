Jose Mourinho: "Beni çok istediler"

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi neden tercih ettiği sorulan deneyimli çalıştırıcı, "Çünkü futbolu ve işimi seviyorum. İdeal bir fırsat, mükemmel bir yer için beklemek ve hala beklemek istemiyorum, hatta izin almak bile istemiyorum. Birçok insanın bundan hoşlandığını biliyorum ya da en azından bize böyle söylüyorlar" diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Mourinho, "Beni çok isteyen ve ilk günden itibaren bunu bana gösteren bir kulübe evet dedim" ifadelerini kullandı. Mourinho, 'Bir milli takım çalıştıracak mısın?' sorusunu da "Evet. Bir Avrupa ya da Dünya Kupası'nda mücadele etmek, kulüpler ve taraftarlarla pek çok kez başardığım gibi bir ülkeyi milli takımı etrafında birleştirmek istiyorum. Bu benim için inanılmaz olurdu" yanıtını verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN