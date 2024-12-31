Serdal Adalı’nın Sergen Yalçın ile yapacağı görüşme büyük merakla bekleniyor!

Beşiktaş'ta seçimin sona ermesinin ardından tüm gözler teknik direktör listesinde 1 numarada yer alan Sergen Yalçın'a çevrildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın kısa bir süre içerisinde Sergen Yalçın'la yüz yüze görüşmesi ve projelerini anlatması bekleniyor.

YALÇIN'IN İKİ ŞARTI VAR

Yalçın'ın da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ancak Adalı'dan iki konu hakkında garanti istediği de gelen haberler arasında. Yapılacak görüşmede Adalı'dan kadroyu ciddi anlamda güçlendirecek transferler isteyecek Yalçın'ın ikinci şartının ise oyuncu ödemelerinin hiçbir şekilde aksatılmaması olduğu ifade ediliyor.

BAŞKAN SICAK BAKIYOR

Deneyimli teknik adamın iki şartının kabul edilmesi halinde göreve başlamaya sıcak baktığı belirtiliyor. Serdal Adalı'nın da tecrübeli hocanın bu şartlarını kabul edeceği de gelen haberler arasında.