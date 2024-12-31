Ribaund canavarı Alperen Şengün! Houston Rockets, Miami Heat maçında performansıyla parmak ısırttı

NBA'de milli oyuncu Alperen Şengün'ün double- double yaptığı maçta Houston Rockets, Miami Heat'e 104-100 yenildi. Mücadelede 35 dakika süre alan yıldız pivot 18 sayı, 18 ribaunt, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynasa da mağlubiyete engel olamadı. Öte yandan Milli basketbolcumuz aldığı ribaundlarla da dikkat çekiyor.

NBA'de şu ana kadar 346 ribaund alan Alperen bunların 113'ünü hücum ribaundu olarak hanesine yazdırdı. Yıldız pivot hücum ribaundı sıralamasında ligde Ivica Zubac (122) ve Yves Missi'nin (121) ardından 3. sırada bulunuyor. Genç pivotumuz toplamda da aldığı 346 ribaundla ligde 4. sırada yer aldı.



SON ANLARDA SAHA KARIŞTI

Maçın son anlarında Thompson ile Herro arasında kavga çıktı. Kavga sonrası ev sahibinden Thompson ve Green'in yanı sıra yardımcı koç Ben Sullivan ve koç Ime Udoka da oyundan atıldı. Miami'de de Herro ve Rozier ihraç edildi.