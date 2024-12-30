Beşiktaş Olağanüstü Kongresi’nde Serdal Adalı başkanlık koltuğuna oturdu!

Ve Serdal Adalı Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu. Olağanüstü seçimli kongreye Hüseyin Yücel'le birlikte iki başkan adayından biri olarak giren Adalı 25 sandıkta yapılan seçim sonucunda rakibine büyük fark atarak Siyah-Beyazlı kulübün 37. başkanı oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayan kongrede 13 bin 518 kişinin oy kullanarak olağanüstü kongrelerin rekorunu kırdı. Oylama sonucunda Serdal Adalı 8 bin 901oy alırken Hüseyin Yücel 3 bin 637 oy topladı.

İŞTE YÖNETİMDEKİ İSİMLER

Başkan Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor: Asil Üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A.Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Toygun Batallı ve Özkan Arseven, Yedek üyeler: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz ve Turgut Koç.

İLK KUTLAYAN HÜSEYİN YÜCEL

Başkan adayı Hüseyin Yücel Serdal Adalı'yı kutlayan ilk isim oldu. Yücel, "Kongreyi bize yakışan bir şekilde yaptık. Ben dün Beşiktaşlı olmadım ki bugün bırakayım. Beşiktaş'ı canı gönülden desteğe devam edeceğimin bilinmesini istiyorum" dedi.

ESKİ BAŞKAN A.NUR ÇEBİ DE OYUNU KULLANDI

Eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı. 3 numaralı sandıkta oyunu veren Ahmet Nur Çebi'ye kongredeki üyelerin büyük ilgi gösterdiği görülürken Çebi oy kullanırken seçimin iki taraf için de hayırlı olmasını temenni etti.

SEÇİM NOTLARI

AYBABA VE UÇAR GENEL KURULDA

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın başkanlığı döneminde görevine son verilen Samet Aybaba ve Arat yönetiminde Futbol Şubesi Yöneticiliği görevini yürüten Feyyaz Uçar da genel kurula gelip oylarını kullandı.



İHTİYAÇ OLURSA BURADAYIZ

Ahmet Nur Çebi yönetiminde asbaşkanlık görevini yürüten Emre Kocadağ da oy kullanan isimler arasındaydı. Kocadağ, 'Mayıs'ta aday olacak mısınız?' sorusuna "İhtiyaç olursa her zaman buradayız" yanıtını verdi.



KONGREDE ARBEDE ÇIKTI

Beşiktaş Genel Kurulu'nda oy verme işlemleri sırasında üyeler arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan arbede araya girenler sayesinde hızlı bir şekilde yatıştırıldı.



DALTABAN: İMZA YETKİMİZ OLACAK

Beşiktaş'ın yeni 2. Başkanı Hakan Daltaban kongre sonrası, "Yarından itibaren imza yetkimiz olacak" ifadesini kullandı.