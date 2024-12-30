Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim’den iddialı açıklamalar!

Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Burada olmaktan son derece mutluyum. Son yıllarla Suudi Arabistan herkes tarafından çok beğenilen bir lig olmaya doğru gidiyor" dedi.

Terim, "Al Shabab ile ilk andan beri yaptığımız görüşmelerde birbirimizi çok iyi anladığımız düşünüyorum. Bu nedenden dolayı da çok hızlı bir şekilde ortak noktaya vardık" diye konuştu. Terim, "Ligde biraz geride gibi duruyoruz ama bu hiçbir şeyden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



FATİH TERİM AL SHABAB'DA SİFTAH YAPTI

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim takımının başında ilk maçına çıktı. Tecrübeli hocanın çalıştırdığı Al Shabab hazırlık maçında Damac Club ile karşılaştı.

Al Shabab rakibi karşısında üstün bir futbol oynadığı mücadeleyi 4-1 kazandı. Golleri Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah, Nawaf Al-Saadi attı. Bir golü ise rakip takım kendi kalesine attı. Fatih Terim böylece ilk sınavından galibiyetle ayrıldı.