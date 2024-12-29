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Sağ bek harekatı! Kabore ile anlaşan G.Saray'ın gündemine iki yıldız daha geldi

Galatasaray, bonservisi Manchester City'de olan Issa Kabore'nin yanı sıra Nottingham Forest'ın Nijeryalı yıldızı Ola Aina ve Fulham forması giyen Kenny Tete'yi de listesine ekledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Sağ bek harekatı! Kabore ile anlaşan G.Saray’ın gündemine iki yıldız daha geldi

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    Galatasaray'da Ocak ayı yaklaşırken sağ bek transferi için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Benfica'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Manchester City'de olan Burkina Fasolu Issa Kabore ile anlaşmaya varmıştı. Bu oyuncuyu bekletme kararı alan Cimbom'un gündemine iki sağ bek de daha geldi. Sarı-Kırmızılılar, Nottingham Forest'ın Nijeryalı sağ beki Ola Aina ve Fulham'ın Hollandalı yıldızı Kenny Tete'yi de transfer listesine ekledi.

    SEZON SONUNDA BOŞTA
    Galatasaray, 3 yıldızdan birini transfer ederek kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. 2023 yılından beri Nottingham'da forma giyen Ola Aina'nın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 14 milyon Euro piyasa değeri olan Aina bu sezon 18 karşılaşmada forma giyerken 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

    2020 yılından beri Fulham'da oynayan Hollandalı sağ bek Kenny Tete'nin sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor. 15 milyon Euro değeri olan 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 15 maçta görev aldı ve 2 gol pası verdi. Tete, 14 kez Hollanda Milli Takımı forması giydi.

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