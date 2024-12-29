Philogene hamlesi! Fenerbahçe, Aston Villa’nın İngiliz yıldızı için atağa kalktı

Fenerbahçe'den sürpriz atak. Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Sarı-Lacivertliler, transfer çalışmalarına tüm hızıyla sürdürüyor. Al Nassr'dan Anderson Talisca'nın transferinde son aşamaya gelen Fenerbahçe, Aston Villa'da forma giyen Jaden Philogene'i kiralamak için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin bu transfer için çok ciddi temaslarda bulunduğu ve asbaşkan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de bir dönem forma giymesi sebebiyle Ilıcalı'nın transferde önemli rol oynayacağı ifade edildi. 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, bu sezon Aston Villa formasıyla 15 maçta 535 dakika forma giydi ve skor katkısı yapamadı.

Sezon başında Hull City'den Aston Villa'ya 16 milyon Euro'ya transfer olan Philogane, iki kanatta da görev yapabiliyor. Cardif City'de oynadığı dönemde 39 maçta 5 gol atan ve 1 asist üreten genç yıldız Hull City'de ise 32 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırdı ve 6 da gol pası verdi. Philogane kısa süren Stoke City kariyerinde ise 11 karşılaşmada 1 gol atma başarısı gösterdi.