Beşiktaş’ta seçim günü! 29 bin üye Sinan Erdem’de sandık başında oy kullanacak

Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edilecek ve seçime geçilecek. Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kurulacak. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek. Hüseyin Yücel, Siyah-Beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık yarışı verecek. Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Serdal Adalı ise Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarışacak. Adalı, 2013'te Fikret Orman; 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı. Öte yandan olağanüstü seçimli genel kurulda 3 Aralık 2023'te rakibi Serdal Adalı'ya büyük üstünlük kurarak başkan olan Hasan Arat, 363 gün görevde kalabilmişti.



HÜSEYİN YÜCEL'İN LİSTESİ

ASİL ÜYELER

Sencer Sarp Aral

Caner Bingöl

Ahmet Budan

Cüneyt Çilingiroğlu

Fırat Fidan

Onur Göçmez

Deniz Güven

Cemile Aslı Üstünkaya

Mete Vardar

Adnan Sertaç Yazar

YEDEK ÜYELER

Sedat Seymen Akçadağ

Nazlı Ayaz

Ömer Küçük

Önder Yiğit

Abdurrahman Yiğittekin

SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ ASİL ÜYELER

Hakan Daltaban

Murat Kılıç Çağatay Abraş

A. Orhan Özalp

Mustafa Mollaoğlu

Uğur Fora

Kaan Kasacı

Merve Öztopaloğlu

Özkan Arseven

Toygun Batallı

YEDEK ÜYELER

Esra Sayın

İbrahim Sağlam

Görkem Bilgi

Selahattin Solmaz

Turgut Koç