Beşiktaş’ta seçim günü! 29 bin üye Sinan Erdem’de sandık başında oy kullanacak

Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edilecek ve seçime geçilecek. Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi.
Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kurulacak. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek. Hüseyin Yücel, Siyah-Beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık yarışı verecek. Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturmuştu.
Serdal Adalı ise Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarışacak. Adalı, 2013'te Fikret Orman; 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı. Öte yandan olağanüstü seçimli genel kurulda 3 Aralık 2023'te rakibi Serdal Adalı'ya büyük üstünlük kurarak başkan olan Hasan Arat, 363 gün görevde kalabilmişti.
HÜSEYİN YÜCEL'İN LİSTESİ
ASİL ÜYELER
Sencer Sarp Aral
Caner Bingöl
Ahmet Budan
Cüneyt Çilingiroğlu
Fırat Fidan
Onur Göçmez
Deniz Güven
Cemile Aslı Üstünkaya
Mete Vardar
Adnan Sertaç Yazar
YEDEK ÜYELER
Sedat Seymen Akçadağ
Nazlı Ayaz
Ömer Küçük
Önder Yiğit
Abdurrahman Yiğittekin
SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ ASİL ÜYELER
Hakan Daltaban
Murat Kılıç Çağatay Abraş
A. Orhan Özalp
Mustafa Mollaoğlu
Uğur Fora
Kaan Kasacı
Merve Öztopaloğlu
Özkan Arseven
Toygun Batallı
YEDEK ÜYELER
Esra Sayın
İbrahim Sağlam
Görkem Bilgi
Selahattin Solmaz
Turgut Koç