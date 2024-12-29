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Beşiktaş’ta seçim günü! 29 bin üye Sinan Erdem'de sandık başında oy kullanacak

Siyah-Beyazlılar’da 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongre yapılacak. Sinan Erdem’de 29 bin üyenin oy kullanacağı seçimde Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı başkanlık için yarışacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2024
Beşiktaş’ta seçim günü! 29 bin üye Sinan Erdem’de sandık başında oy kullanacak

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    Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edilecek ve seçime geçilecek. Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi.

    Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kurulacak. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek. Hüseyin Yücel, Siyah-Beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık yarışı verecek. Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturmuştu.

    Serdal Adalı ise Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarışacak. Adalı, 2013'te Fikret Orman; 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı. Öte yandan olağanüstü seçimli genel kurulda 3 Aralık 2023'te rakibi Serdal Adalı'ya büyük üstünlük kurarak başkan olan Hasan Arat, 363 gün görevde kalabilmişti.

    HÜSEYİN YÜCEL'İN LİSTESİ
    ASİL ÜYELER
    Sencer Sarp Aral
    Caner Bingöl
    Ahmet Budan
    Cüneyt Çilingiroğlu
    Fırat Fidan
    Onur Göçmez
    Deniz Güven
    Cemile Aslı Üstünkaya
    Mete Vardar
    Adnan Sertaç Yazar

    YEDEK ÜYELER
    Sedat Seymen Akçadağ
    Nazlı Ayaz
    Ömer Küçük
    Önder Yiğit
    Abdurrahman Yiğittekin

    SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ ASİL ÜYELER
    Hakan Daltaban
    Murat Kılıç Çağatay Abraş
    A. Orhan Özalp
    Mustafa Mollaoğlu
    Uğur Fora
    Kaan Kasacı
    Merve Öztopaloğlu
    Özkan Arseven
    Toygun Batallı

    YEDEK ÜYELER
    Esra Sayın
    İbrahim Sağlam
    Görkem Bilgi
    Selahattin Solmaz
    Turgut Koç

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