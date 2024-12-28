Rekorlar ondan sorulur! Okan Buruk uçuşa geçti

Süper Lig'de son 2 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'la 2024 yılında birçok rekora imza attı. Son 2 sezonda 2 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa zaferi yaşayan Sarı-Kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk'la adeta uçuşa geçti.

Buruk, Süper Lig'de bir takım ile 75. galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam unvanını aldı. Galatasaray'ın başında 2., teknik direktörlük kariyerinde de 3. şampiyonluğunu yaşayan tecrübeli teknik adam, futbolcu olarak da 7 kez lig kupasını kazandı. Okan hoca, toplamda 10 kezle en fazla Süper Lig şampiyonluğu gören isim olma başarısı gösterdi.