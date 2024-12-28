PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Büyük bomba patlıyor! Fenerbahçe'nin İngiliz yıldız Marcus Rashford'ı transfer edeceği iddia ediliyor

F.Bahçe’nin kanada Manchester United’dan Marcus Rashford’ı kiralamak istediği öne sürüldü. Mourinho’nun telefonda eski öğrencisine “Seni takımda görmek istiyorum” dediği ifade ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Büyük bomba patlıyor! Fenerbahçe’nin İngiliz yıldız Marcus Rashford’ı transfer edeceği iddia ediliyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sezon başında yıldız oyuncuların sözünü veren ancak bu anlamda taraftarını memnun edemeyen Fenerbahçe'de yönetim, kış transfer döneminde gönül almak istiyor.

    Anderson Talisca'yı bitiren Sarı-Lacivertliler gözünü şimdi Marcus Rashford'a dikti. Arabistan'dan transfer ettirdiği Allan Saint-Maximin'den verim alamayan Jose Mourinho, Manchester United'daki eski öğrencisi Rashford'la skorer kanat eksikliğini gidermek istiyor. Portekizli teknik adamın, eski öğrencisi İngiliz futbolcuya telefon ettiği ve "Seni takımda görmek istiyorum" dediği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in 27 yaşındaki futbolcuyu ocakta kiralık olarak kadrosuna katacağı konuşuluyor.

    MOURINHO DEVREYE GİRDİ
    Transferde ise Mourinho'nun büyük rol aldığı kaydediliyor. Rashford'ın 30 Haziran 2028'e kadar Manchester United'la sözleşmesi bulunuyor. United'ın yeni hocası Amorim'in Rashford'un şu an takıma verdiği katkıdan memnun olmadığı biliniyor. Yıldız futbolcu da takımdan ayrılmak istediğini geçtiğimiz günlerde ifade etmişti. 55 milyon Euro değeri olan yıldızı ManU satmayı düşünmüyor. Suudi ekipleri dışında bu bedeli ödeyecek Avrupa takımı yok.

    MOU'YLA BİRLİKTE 28 GOL!
    Marcus Rashford, 2016-2018 yılları arasında Manchester United'da Jose Mourinho ile birlikte çalışmıştı. Mourinho ile birlikte 125 maça çıkan İngiliz golcü; 28 gol attı ve 18 asist yaptı. Kırmızı Şeytanlar'da bu sezon 24 maçta süre bulan Marcus Rashford, 7 gol attı ve 3 asist kaydetti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İpek Kıraç mahkemeye belge sunmuştu! İnan Kıraç’ın toplantıda yaptıkları en önemli kanıt olacak...
    Narin Güran cinayetinde 2. duruşma! İstismara mı uğradı? Nevzat Bahtiyar açıkladı: Cesedi bana ellerinle verdin
    DEM Parti İmralı’ya gidiyor: Tarih belli oldu! Heyette kimler olacak?
    MİLYONLARIN GELİRİ ARTIYOR: Tüm ödemeler yeniden belirlenecek! Kim, ne kadar alacak?
    Başkan Erdoğan Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti
    Milli İrade Platformu’ndan 1 Ocak’ta güçlü dayanışma mesajı: Dünyayı uyandırıyoruz
    Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda parmak hesabı yapan yarışmacı geceye damga vurdu!
    Azerbaycan’ın talebi sonrası Türkiye’den 8 kişilik bir heyet Bakü’ye gidiyor: Uçak kazası araştırılacak
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Narin Güran’ın katili kim? Enes Güran’dan flaş sözler
    Suriye’de terör oyunları: PYD, PKK’yı çıkartma yalanını gündeme getirdi
    BBC Başkan Erdoğan’ın terörle mücadele sözlerini çarpıttı: DMM’den jet yalanlama geldi
    Selin Dilmaç isimli merdiven altı komedyenden rezil sözler! Dini değerlerle alay etti
    Nevzat Bahtiyar’ın son savunması! Ailemi güvenceye alınca her şeyi söyledim | Salim verdi ben taşıdım
    Kazakistan’da düşen uçağı Rus füzesi vurdu! Azerbaycan Pantsir-S iddiasını doğruladı | İşte mürettebatın son konuşmaları