Büyük bomba patlıyor! Fenerbahçe’nin İngiliz yıldız Marcus Rashford’ı transfer edeceği iddia ediliyor

Sezon başında yıldız oyuncuların sözünü veren ancak bu anlamda taraftarını memnun edemeyen Fenerbahçe'de yönetim, kış transfer döneminde gönül almak istiyor.

Anderson Talisca'yı bitiren Sarı-Lacivertliler gözünü şimdi Marcus Rashford'a dikti. Arabistan'dan transfer ettirdiği Allan Saint-Maximin'den verim alamayan Jose Mourinho, Manchester United'daki eski öğrencisi Rashford'la skorer kanat eksikliğini gidermek istiyor. Portekizli teknik adamın, eski öğrencisi İngiliz futbolcuya telefon ettiği ve "Seni takımda görmek istiyorum" dediği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in 27 yaşındaki futbolcuyu ocakta kiralık olarak kadrosuna katacağı konuşuluyor.

MOURINHO DEVREYE GİRDİ

Transferde ise Mourinho'nun büyük rol aldığı kaydediliyor. Rashford'ın 30 Haziran 2028'e kadar Manchester United'la sözleşmesi bulunuyor. United'ın yeni hocası Amorim'in Rashford'un şu an takıma verdiği katkıdan memnun olmadığı biliniyor. Yıldız futbolcu da takımdan ayrılmak istediğini geçtiğimiz günlerde ifade etmişti. 55 milyon Euro değeri olan yıldızı ManU satmayı düşünmüyor. Suudi ekipleri dışında bu bedeli ödeyecek Avrupa takımı yok.



MOU'YLA BİRLİKTE 28 GOL!

Marcus Rashford, 2016-2018 yılları arasında Manchester United'da Jose Mourinho ile birlikte çalışmıştı. Mourinho ile birlikte 125 maça çıkan İngiliz golcü; 28 gol attı ve 18 asist yaptı. Kırmızı Şeytanlar'da bu sezon 24 maçta süre bulan Marcus Rashford, 7 gol attı ve 3 asist kaydetti.