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Beşiktaş'ta yaklaşan seçin öncesi flaş açıklamalar: Hüseyin Yücel'in hedefi Siyah-Beyazlı kulüpte yeni bir sayfa açmak!

Dün A Spor canlı yayınında önemli açıklamalar yapan Beşiktaş’ta başkan adayı Hüseyin Yücel "Ben bu işin altından kalkarım, Beşiktaş’ı kendi şirketim gibi yönetir ve başarılı olurum" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Beşiktaş’ta yaklaşan seçin öncesi flaş açıklamalar: Hüseyin Yücel’in hedefi Siyah-Beyazlı kulüpte yeni bir sayfa açmak!

İÇİNDEKİLER

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    Beşiktaş Kulübü'nün yarın yapılacak olağanüstü kongresinde başkanlık için yarışacak olan Hüseyin Yücel, seçim kampanyasını sürdürüyor. Yücel, bu kapsamda A Spor canlı yayında Beşiktaş'ın geleceğine dair vizyon ve projelerini paylaştı.

    Siyah-Beyazlılar'ın başkan adayı Yücel, "Kongreye 10 binin üzerinde katılım bekliyorum, katılımın fazla olması lehimize olur. Ben bu işin altından kalkarım, Beşiktaş'ı kendi şirketim gibi yönetir ve başarılı olurum" diye konuştu.

    Hem kendisinin hem de Serdal Adalı'nın seçim propagandası olarak yansıtılan Sergen Yalçın hakkında konuşan Siyah-Beyazlılar'ın başkan adayı "İlk gideceğimiz isim Sergen Yalçın, B planımız başka bir yerli hoca, C planımız yabancı hoca" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Yücel "Ocak ayında sürpriz transfer işleri çok zor ama yaz transfer döneminde yapacağız. UEFA'dan borçsuzluk yazısının alınabilmesi için 15 Ocak'a kadar 15 milyon Euro gerekiyor. Mayıs sonuna kadar ligi kapatmamız için 35 milyon Euro gerekiyor. Şu anda 50 milyon Euro açık var, Beşiktaş'ın mali durumu bu" diyerek transfer konusuna açıklık getirdi.

    SCHMIDT TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ
    Yücel, teknik direktör arayışlarına ilişkin "Roger Schmidt ile bizimkiler görüşmüş. 6 aylık gelmeyi kabul etmemiş" dedi. Alman teknik en son Benfica'da görev yapmıştı...

    FLAŞ TRANSFER GÖRÜŞMESİ
    Hüseyin Yücel, "Premier Lig'de oynayan bir sağ kanat ve bir 6 numara ile görüşüyoruz. Gelirlerse kiralık olarak gelecekler. İstiyorum" ifadelerini kullandı.

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