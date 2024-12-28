Beşiktaş’ta başkan adayı Serdal Adalı’dan seçim öncesi açıklamalar

Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Adalı "Sergen Yalçın, ocakta gelecekse tabii ki oturacağız ama "Mayıs" derse kendi yoluna bakacak. Burası Beşiktaş. Serdar Topraktepe eğer 'Yapacağımız transferlerle takımı toplarım sezon sonuna kadar götürürüm' derse, kendisi ile devam edip, sezon sonunda Sergen Yalçın'ı getirebiliriz. Önemli olan Serdar Topraktepe'nin vereceği rapor" dedi.

Transfer konusunda Adalı "Forvet sıkıntısı var. 3-4 yere transfer yapabiliriz, görüştüğümüz isimler de var" diye konuştu.



TALISCA SÖZLERİ

Adalı, "Benden uçuk kaçık vaatler beklemeyin. Hüseyin Bey'in yaptığı vaatler gibi. Talisca Fenerbahçe'ye gitti mesala" dedi.