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Aferin Arda! Milli futbolcumuz Bolu'da büyüklerini ziyaret ederek hayır dualarını aldı

Real Madrid’te forma giyen milli futbolcu Arda Güler, yeni yıl öncesi memleketi Bolu’ya giderek dedesi ve babannesine hoş bir sürpriz yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Aferin Arda! Milli futbolcumuz Bolu’da büyüklerini ziyaret ederek hayır dualarını aldı

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    İspanyol devi Real Madrid'te oynayan milli futbolcumuz Arda Güler, baba ocağı olan Bolu'nun Mengen ilçesinde babaannesi ve dedesini ziyaret etti. La Liga'nın güçlü takımlarından Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler, yeni yıla girmeden memleketi olan Bolu'ya gelerek aile büyüklerine sürpriz yaptı ve hayırlı evlat olduğunu bir kez daha gösterdi.

    Genç yıldız, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki 35 haneli Hayranlar Köyü'nde yaşayan dedesi Mehmet Ali Güler (68) ve babaannesi Adiye Güler'i (63) ziyaret ederek onların hayır dualarını aldı. Ziyaretine Bolu'nun ünlü doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na devam eden Arda, burada kısa bir gezinti yaparak doğanın tadını çıkardı.

    Bolu'nun sakin atmosferinde geçirdiği zaman Güler'e huzur dolu anlar yaşattı. Kısa ama dolu dolu geçen ziyaretinin ardından Bolu'dan ayrılan Arda Güler, bölge halkında büyük bir coşku ve ilgi yarattı. Real Madrid'in genç yıldızı, spor dünyasında olduğu kadar memleketindeki insanlarıyla da bağını güçlü tutuyor. Sosyal medyadaki yorumlarda Arda Güler'den övgüyle bahsedildi. Yorumlarda, "Arda Güler, kendine yakışanı yaptı. Helal olsun ona" ifadeleri yer aldı.

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