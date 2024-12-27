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Serdal Adalı teknik adam konusunda sadece Sergen Yalçın'a bağlı olmadıklarını duyurdu!

Serdal Adalı, “Seçildiğimiz taktirde pazartesi günü Sergen Yalçın ile oturacağım, eğer anlaşabilirsek yeni sezon için ön sözleşme imzalayacağım. Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın çocuğudur ama Beşiktaş hiçbir zaman planını tek kişiye göre yapmaz” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024
Serdal Adalı teknik adam konusunda sadece Sergen Yalçın’a bağlı olmadıklarını duyurdu!

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    Beşiktaş Başkan adayı Serdal Adalı, Beşiktaşlı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (BEYİD) üyeleriyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Adalı, "Kongrede seçilirsek gayrimenkul projesini yapacağız. Geçtiğimiz sene Emlak Gayrimenkul ile ön sözleşme imzalamıştık. Projenin genel hatlarıyla ön hazırlıkları yapıldı.

    Önümüzdeki 6 ay içinde temel atma planımız var. Ümraniye'deki arazinin tapusunu almak istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Borcu borç ile kapatmak doğru bir formül değil" diye konuştu. Adalı, "Seçildiğimiz taktirde pazartesi günü Sergen Yalçın ile oturacağım, eğer anlaşabilirsek yeni sezon için ön sözleşme imzalayacağım. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın çocuğudur ama Beşiktaş hiçbir zaman planını tek kişiye göre yapmaz" dedi. Adalı seçildikleri takdirde Hakan Daltaban'ın ikinci başkan, Çağatay Abraş'ın ise finans kısmında görev yapacağını duyurdu.

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