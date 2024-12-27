Issa Kabore koptu geliyor! G.Saray Burkina Fasolu yıldız için geri sayımda

Galatasaray'da gündem Issa Kabore. Sarı-Kırmızılılar, savunmanın sağında oynayan Burkina Fasolu yıldız futbolcu Issa Kabore'yi transfer etmek için yoğun mesai harcıyor. Genç yıldızın bonservisi Manchester City'de ve Benfica'da kiralık olarak forma giyiyor. Portekiz kulübü, Burkina Faso'lu futbolcunun kiralık kontratını feshetmeye hazır.

OKAN BURUK BEKLENİYOR

Galatasaray cephesi 23 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor. İngiliz kulübüyle ve oyuncuyla anlaşan Cimbom, yıldızın oyuncunun Benfica ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 'Tamam' dediği anda yıldız oyuncunun Sarı-Kırmızılılar'a imza atması bekleniyor. Kariyerinde hem sağ bek, hem sol bek hem de kanat bek olarak oynayan Kabore'nin Okan Buruk'un sistemine uyduğu belirtildi.

7 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

Bu sezon Benfica'da 7 maça çıkan başarılı oyuncu, 1 asist yaptı. Mechelen, Troyes, Marsilya ve Luton Town gibi takımların da formasını giyen 23 yaşındaki futbolcu, toplamda 157 karşılaşmada forma giydi. 1 kez gol sevinci yaşayıp, 12 asist kaydetti.

40 KEZ MİLLİ OLDU

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Issa Kabore, 40 kez Burkina Faso Milli Takımı formasını giydi. Bu maçlarda 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.