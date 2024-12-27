Fatih Terim’in yeni adresi Al-Shabab

Fatih Terim, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Shabab ile anlaşmaya vardı. 71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesinin 6 aylık olacağı ve kontratta 1 yıllık uzatma opsiyonunun yer alacağı öğrenildi. Terim, 6 aylık dönemi için Al-Shabab'tan 1.6 milyon Dolar ücret kazanacak. Sözleşmenin süresinin uzatılma konusunun sezon sonunda yeniden görüşüleceği öğrenildi. Fatih Terim'in yardımcılarının Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin olacağı gelen bilgiler arasında.

ZİRVEDEN 13 PUAN UZAK

Arabistan Ligi'nde 13 hafta geride kalırken Al-Shabab, 23 puan ile zirvenin 13 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor. Al Shabab, Kral Kupası'nda ise çeyrek finale yükseldi. A Milli Takım ve G.Saray'ın ardından Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos'u çalıştıran Terim, 17 Mayıs 2024'te görevinden ayrılmıştı. Takımı 2. sırada devralan deneyimli hoca, Yunan devinin başında 26 maçta; 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı.