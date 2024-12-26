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Cimbom Milan Skriniar ile yakın temasta!

Özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefler için kaliteli bir stoper almak isteyen Galatasaray listenin ilk sırasındaki Milan Skriniar için temaslarını sıklaştırmış durumda. Sarı- Kırmızılılar başta Fenerbahçe olmak üzere başka takımların da transferde devreye girmesinin ardından yeni bir hamle yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024
Cimbom Milan Skriniar ile yakın temasta!

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    Özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefler için kaliteli bir stoper almak isteyen Galatasaray listenin ilk sırasındaki Milan Skriniar için temaslarını sıklaştırmış durumda. Sarı- Kırmızılılar başta Fenerbahçe olmak üzere başka takımların da transferde devreye girmesinin ardından yeni bir hamle yaptı. Milano'da bulunan teknik direktör Okan Buruk ve Sportif A.Ş. yöneticisi Abdullah Kavukçu'nun Slovak yıldızın menajeriyle bir araya geldiği öğrenildi. Skriniar'ın şu anda ilk tercihinin Galatasaray olduğu ancak kesin karar vermek için ocak ayının ilk haftasını bekleyeceği öğrenildi. Buruk'un sürekli yıldız futbolcu ile görüntülü görüşme yaptığı ve rotasının başka yere kaymaması için çaba harcadığı da gelen bilgiler arasında.

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